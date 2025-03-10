Катар призвал поставить израильские ядерные объекты под контроль МАГАТЭ

Катар призвал международное сообщество поставить израильские ядерные объекты под контроль Международного агентства по атомной энергии. Согласно заявлению, Израиль должен присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия.

Заявление было сделано после встречи Совета управляющих МАГАТЭ, в которой принял участие и посол Катара при организациях ООН в Вене Джасим Якуб аль-Хамади. Как сообщают Arab News, темой встречи стала "Ситуация на палестинских территориях и израильский ядерный потенциал".

Аль-Хамади отметил, что от Израиля уже не раз требовали присоединиться к договору о нераспространении, подчеркнув, что остальные государства региона к нему уже присоединились.

"Израиль продолжает свою агрессивную политику, призывает к изгнанию палестинцев из сектора Газы, наращивает интенсивность военных операций на Западном берегу, препятствует доставке в Газу гуманитарной помощи и работе UNRWA", – добавил представитель страны, выступающей посредником между Израилем и ХАМАСом.