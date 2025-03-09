Власти Сирии сообщили о создании комиссии по расследованию убийств алавитов

Канцелярия президента Сирии сообщила о формировании независимой комиссии по расследованию вспышки насилия в приморских провинциях. За двое суток здесь было убито более 830 мирных представителей алавитской общины.

"Комиссия будет расследовать нарушения в отношении гражданского населения и установит личности тех, кто несет за это ответственность. Виновные предстанут перед судом", – говорится в заявлении канцелярии. Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа призвал граждан страны к единству.

В то же время, рассказывает блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, силам нового режима запретили вести съемку своих действий. Напомним, что по сути, речь идет о суннитских джихадистах.

ООН назвала сообщения из Сирии вызывающими крайнее беспокойство. Верховный комиссар по вопросам беженцев Фолькер Тюрк призвал власти положить конец убийствам мирных жителей и подтвердить делами свои заявления об уважении к закону.

Напомним: значительную часть населения Сирии составляют этнические и религиозные меньшинства: алавиты, христиане, друзы, курды. Большинство из них видели в Башаре Асаде гаранта безопасности и теперь опасаются мести со стороны радикальных исламистов.