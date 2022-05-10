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NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 мая 2022 г., 13:46

Саудовская Аравия обвинила Саада аль-Харири в предательстве суннитов

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Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман (справа) и Саад Харири

Саудовская Аравия обвинила бывшего премьер-министра Ливана Саада аль-Харири в том, что его отказ от участия в выборах и обращенный к суннитам призыв бойкотировать голосование фактически передают страну "Хизбалле".

Статья, опубликованная тесно связанной с королевским двором газетой "Аль-Хайят", называет аль-Харири предателем ливанских суннитов и военнопленным, удерживаемым "Хизбаллой" и бросившимся в иранские объятия – несмотря на поддержку, оказывавшеюся ему Саудовской Аравией.

Ливан переживает самый тяжелый в своей истории политический и экономический кризис. Одной из его причин стало стремление проиранской шиитской группировки играть ключевую роль в ливанской политике. Аль-Харири и его сторонники сдерживали рост влияния "Хизбаллы".


Выборы состоятся 15 мая. Если призыв к бойкоту будет услышан, результатом голосования станет новое усиление роли "Хизбаллы". Это значительно снижается шансы Ливана на получение финансовой помощи от стран Запада и умеренных монархий Ближнего Востока.

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