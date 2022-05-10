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NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 мая 2022 г., 14:21

Иран отказался от обмена приговоренного к смерти "израильского агента"

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Представитель судебной системы Исламской республики Иран Забихолла Ходайян заявил, что смертный приговор Ахмад-Резе Джалали, у которого есть как иранское, так и шведское гражданство, будет приведен в исполнение.


Ходайян отверг возможность обмена Джалили на иранца Хамида Нури, которого судят в Швеции по обвинениям в причастности к совершению преступлений против человечности – казням и пыткам оппозиционных активистов. Ему грозит пожизненное заключение.

"Эти два дела никак не связаны. Нури невиновен, а его дело политически мотивировано. Джалали был взят под стражу за два года до Нури. Для обмена нет никаких оснований", - сказал он.

Джалали, врач-исследователь, выпускник Каролинского университета и специалист по медицине катастроф, был арестован в 2016 году, когда приехал на историческую родину в исследовательских целях.

Его признали виновным в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки "Мосад" и сборе информации о деятелях иранской ядерной программы – для их последующей ликвидации. На всем протяжении следствия и судебного разбирательства он отвергал вину.

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