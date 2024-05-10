Около Дамаска ликвидирован командир иракской группировки, причастной к обстрелам Израиля
время публикации: 10 мая 2024 г., 12:03 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 12:10
Руководство иракской проиранской группировки "Ан-Нуджаба" сообщило о гибели одного из своих командиров Аднана Убейдэ аль-Курайши в результате атаки Сайда Зайнаб, к югу от Дамаска.
Какие-либо подробности не приводятся.
Отметим, что шиитская группировка "Ан-Нуджаба" входит в организацию "Исламское сопротивление в Ираке", регулярно заявляющую об атаках на цели в Израиле и неоднократно такие атаки осуществлявшую. Также "Ан-Нуджаба" причастна к атакам на базы международной антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии.