Около Дамаска ликвидирован командир иракской группировки, причастной к обстрелам Израиля

Руководство иракской проиранской группировки "Ан-Нуджаба" сообщило о гибели одного из своих командиров Аднана Убейдэ аль-Курайши в результате атаки Сайда Зайнаб, к югу от Дамаска.

Какие-либо подробности не приводятся.

Отметим, что шиитская группировка "Ан-Нуджаба" входит в организацию "Исламское сопротивление в Ираке", регулярно заявляющую об атаках на цели в Израиле и неоднократно такие атаки осуществлявшую. Также "Ан-Нуджаба" причастна к атакам на базы международной антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии.