Иран освободил экипаж судна MCS Aries
время публикации: 10 мая 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 11:48
В пятницу, 10 мая, власти Ирана освободили семь членов команды захваченного судна MCS Aries, в том числе пятерых индийцев.
Освобождение задержанных было анонсировано Тегераном две недели назад.
Контейнеровоза MCS Aries был захвачен иранскими коммандос в Ормузском проливе 13 апреля. Судно шло под португальским флагом, однако одним из его совладельцев является компания Zodiac Maritime, связанная с израильским предпринимателем Эялем Офером.