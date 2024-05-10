Иран освободил экипаж судна MCS Aries

В пятницу, 10 мая, власти Ирана освободили семь членов команды захваченного судна MCS Aries, в том числе пятерых индийцев.

Освобождение задержанных было анонсировано Тегераном две недели назад.

Контейнеровоза MCS Aries был захвачен иранскими коммандос в Ормузском проливе 13 апреля. Судно шло под португальским флагом, однако одним из его совладельцев является компания Zodiac Maritime, связанная с израильским предпринимателем Эялем Офером.