x
10 мая 2024
|
последняя новость: 11:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 мая 2024
|
10 мая 2024
|
последняя новость: 11:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран освободил экипаж судна MCS Aries

время публикации: 10 мая 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 11:48
Иран освободил экипаж судна MCS Aries
AP

В пятницу, 10 мая, власти Ирана освободили семь членов команды захваченного судна MCS Aries, в том числе пятерых индийцев.

Освобождение задержанных было анонсировано Тегераном две недели назад.

Контейнеровоза MCS Aries был захвачен иранскими коммандос в Ормузском проливе 13 апреля. Судно шло под португальским флагом, однако одним из его совладельцев является компания Zodiac Maritime, связанная с израильским предпринимателем Эялем Офером.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 апреля 2024

Иран обещает освободить экипаж захваченного судна, связанного с Израилем
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 апреля 2024

UKMTO: в Ормузском проливе захвачено судно, частично принадлежащее Израилю