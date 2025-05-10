x
10 мая 2025
|
последняя новость: 11:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 мая 2025
|
10 мая 2025
|
последняя новость: 11:45
10 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Маядин": ЦАХАЛ арестовал двух боевиков в сирийской провинции Кунейтра

Сирия
время публикации: 10 мая 2025 г., 10:56 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 11:03
"Аль-Маядин": ЦАХАЛ арестовал двух боевиков в сирийской провинции Кунейтра
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Ливанский канал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что силами Армия обороны Израиля арестованы двое подозреваемых в причастности к террористическим действиям в районе деревни Саида в провинции Кунейтра в Сирии.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 мая 2025

ЦАХАЛ: в атаке на военные объекты в Сирии участвовали 12 истребителей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 мая 2025

ВВС ЦАХАЛа атаковали цели около дворца президента Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2025

Источники: ЦАХАЛ продвигается в сирийской провинции Кунейтра