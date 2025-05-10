"Аль-Маядин": ЦАХАЛ арестовал двух боевиков в сирийской провинции Кунейтра
время публикации: 10 мая 2025 г., 10:56 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 11:03
Ливанский канал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что силами Армия обороны Израиля арестованы двое подозреваемых в причастности к террористическим действиям в районе деревни Саида в провинции Кунейтра в Сирии.
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