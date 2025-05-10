Иран готовится передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности

Иран готовится в ближайшее время передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360 ("Фатх-360"), которые, по данным США, были отправлены в РФ в 2024 году для боевых действий против Украины.

Пусковые установки для ракет Fath-360 с дальностью до 120 км позволят российским силам наносить удары по украинским войскам, военным объектам и населенным пунктам вблизи границы с РФ, сообщает Deutsche Welle.

Если передача пусковых установок состоится, она может поддержать российское наступление в Украине и станет очередным подтверждением углубляющихся связей в сфере безопасности между Москвой и Тегераном.