Минздрав Ливана: количество погибших в результате авиаудара по зданию в Бейруте выросло до 18
время публикации: 10 октября 2024 г., 22:04 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 22:04
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что количество погибших в результате авиаудара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по дому в Бейруте, выросло до 18, еще 92 человека получили ранения.
Вечером 10 октября ливанские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по восьмиэтажному зданию на северо-западе Бейрута, запустив три ракеты.
По информации телеканала "Аль-Арабия", целью авиаудара был зять Насраллы, глава контрразведки "Хизбаллы" Уафик Сафа.