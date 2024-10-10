Минздрав Ливана: количество погибших в результате авиаудара по зданию в Бейруте выросло до 18

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что количество погибших в результате авиаудара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по дому в Бейруте, выросло до 18, еще 92 человека получили ранения.

Вечером 10 октября ливанские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по восьмиэтажному зданию на северо-западе Бейрута, запустив три ракеты.

По информации телеканала "Аль-Арабия", целью авиаудара был зять Насраллы, глава контрразведки "Хизбаллы" Уафик Сафа.