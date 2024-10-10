СМИ: Израиль предпринял попытку ликвидации главы контрразведки "Хизбаллы" и зятя Насраллы

Телеканал "Аль-Арабия" передал, что целью авиаудара, нанесенного ВВС ЦАХАЛа по высотному зданию на северо-западе Бейрута, был зять Насраллы (муж сестры), глава контрразведки "Хизбаллы" Уафик Сафа. Израильские СМИ еще называют его "министром обороны "Хизбаллы"".

Источники в службах безопасности Ливана сообщили агентству Reuters, что в результате авиаудара погибли не менее двух человек и не менее девяти были ранены.

По информации в ливанских источниках, по восьмиэтажному зданию в одном из центральных районов столицы, были запущены три ракеты.

Согласно арабским источникам, в 2000 году после похищения тел трех израильских военнослужащих Сафа основал и затем состоял в переговорном комитете. В 2004 году тела погибших были возвращены в Израиль в рамках сделки по обмену. Он также участвовал в переговорах о возвращении в Израиль тел двух солдат, похищенных в июле 2006 года, этот инцидент спровоцировал Вторую Ливанскую войну.