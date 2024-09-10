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Ближний Восток

Министры иностранных дел России, Индии и Бразилии встретились с арабскими коллегами

время публикации: 10 сентября 2024 г., 09:50 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 09:55
Министры иностранных дел России, Индии и Бразилии встретились с арабскими коллегами
Russian Foreign Ministry Press Service via AP

В Эр-Рияде под председательством премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мухаммада бин Абдул-Рахмана аль-Тани прошла 16-я встреча глав внешнеполитических ведомств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Центральным событием саммита встали встречи глав МИД арабских стран с министрами иностранных дел России, Индии и Бразилии – половины первоначального состава блока BRICS, созданного, чтобы стать альтернативой западному мировому порядку.

Как сообщается, в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обсуждались расширение сотрудничество между Россией и входящими в Совет странами, "российско-украинский кризис" и усилия международного сообщества по его мирному урегулированию.

В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман.

Ближний Восток
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