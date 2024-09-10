Осуществимы ли мечты Эрдогана об исламском NATO? Турция против Запада и Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к созданию альянса исламских государств, целью которого должно стать прекращение "израильской экспансии". Идеи об исламском NATO озвучивались турецким лидером и его соратниками неоднократно и раньше, но до сих пор мало кто верил, что такое возможно. Ситуация глобально не изменилась, однако Эрдоган оседлал привычного конька, параллельно восстанавливая контакты с арабскими странами и дразня Запад своим стремлением укрепить альянсы с Россией и Китаем, хотя еще совсем недавно речь шла об обратной тенденции. Одним из важных шагов может стать присоединение Турции к БРИКС, а в перспективе и ШОС. Разворот Турции на Восток не может не настораживать США, Евросоюз и Израиль.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Мечты об исламском NATO

"Израиль не остановится на Газе, он захватит Рамаллу и пойдет дальше. Он придет в Ливан, в Сирию. Они хотят наши родные земли между Тигром и Евфратом. Поэтому ХАМАС защищает всех мусульман – не только сектор Газы, но и все исламские земли, включая Турцию", – заявил

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии ассоциации исламских школ, которое проходило недалеко от Стамбула в минувшие выходные. По его словам, альянс исламских стран – единственное, что сможет остановить Израиль.

Поводом для высказываний Эрдогана стала новость о гибели гражданки Турции и США Аиши Нур Эзги, которая получила смертельное ранение во время марша протеста против поселенческой политики в палестинской деревне Байта недалеко от Шхема. Сообщается, что израильские силы безопасности открыли огонь в направлении зачинщика беспорядков, бросавшего камни и представлявшего собой опасность для военнослужащих. Эрдоган подробно остановился на этой истории, после чего перешел к практическим предложениям. Впрочем, они родились не сегодня, и историей со смертью Аиши Нур Эзги тема не закрылась. Так в понедельник по завершению заседания правительства Турции Эрдоган в очередной раз обвинил Израиль в попытках оккупировать мечеть Аль-Акса. "Иерусалим – это наша красная линия", – заявил он, добавив, что Организация исламского сотрудничества (ОИС) не может оставаться безучастной к происходящему в Иерусалиме.

Какие шаги могут предпринять члены ОИС в отношении Израиля, подробно излагается в опубликованной в начале сентября статье в турецкой проправительственной газете Yeni Safak. Там был представлен план, который, по мнению издания, всего за пять дней позволит положить конец "израильской агрессии в секторе Газы" при условии, что все мусульманские страны будут действовать сообща. План предусматривает введение государствами, входящими в ОИС, полной транспортной блокады Израиля – по морю, суше и воздуху. Особая роль отводится арабским странам, у которых есть контакты с Израилем. Подразумевается, что они должны быть остановлены, в частности, речь идет о закрытии границ Египтом и Иорданией. "Введение санкций, препятствующих проходу коммерческих и гражданских самолетов, судов и дорожных транспортных средств, может парализовать Израиль, заставив его отступить", – пишет издание.

В статье отмечается, что на данный момент Турция – единственная страна, которая ввела экономические санкции в отношении Израиля, прекратив с ним в мае этого года всю торговлю. Предполагается, что остальные должны поступить точно так же. Среди других "положительных" примеров говорится про блокировку хуситским движением "Ансар Аллах" судоходства в Красном море, отказе Колумбии от экспорта угля в Израиль, готовности Индонезии отправить миротворцев в сектор Газы, а также иске ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, к которому присоединилась Анкара.

Предложения Турции энтузиазма среди членов ОИС не вызвали. Правда арабские страны вполне поддерживают идею введения эмбарго на поставки оружия Израилю. В заявлении, принятом в понедельник по итогам встречи глав МИД стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, приветствуется такой шаг со стороны Великобритании. Но об остальном нет и речи. По крайней мере на данный момент.

Однако Эрдоган продолжает накалять обстановку. Происходящее напоминает события 2017 года, когда президент Турции фактически стал голосом мусульманского протеста против признания США Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Сразу после объявления президентом США Дональдом Трампом этих новостей Эрдоган созван чрезвычайный саммит ОИС, обрушившись с резкой критикой на Вашингтон. И тогда же весьма активно звучала идея о создании исламского альянса. В частности, в той же Yeni Safak вышла статья под заголовком "Что, если бы армия ислама была сформирована против Израиля?" В тексте сопоставлялся военный потенциал 57 стран-членов ОИС и Израиля, а также расчеты, какие ресурсы могли бы быть использованы в случае, если бы антиизраильский альянс стал реальностью.

Одним из лоббистов идеи исламского военного союза был скончавшийся в августе этого года основатель турецкого ЧВК SADAT Аднан Танрыверди. ЧВК создана в 2012 году и с тех пор была активно задействована в Сирии и Ливии, а сейчас переключила значительную часть внимания на Черную Африку. Есть также подозрения, что SADAT участвовала в 2023 году в войне в Нагорном Карабахе. На это, в том числе, намекнул сам Эрдоган, причем в контексте противостояния с Израилем. "Мы должны быть очень сильны, чтобы Израиль не мог делать эти нелепые вещи с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними", – сказал Эрдоган на встрече с членами возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития в июле этого года.

В отчете израильской общей службы безопасности (ШАБАК), опубликованном в 2018 году, указывается, что SADAT была основана для оказания военной и финансовой помощи в создании "Палестинской армии", целью которой была бы борьба с Израилем. Впрочем, идея противостояния Израилю не давала покоя Аднану Танрыверди еще до создания ЧВК. Так в статье под заголовком "Решение в Исламском союзе. Израиль вновь наносит удар" он упомянул, что предлагал создать альянс исламских стран против Израиля еще в 2008 году во время израильской операции "Литой свинец" в секторе Газы. На тот же период приходится одно из первых обострений в отношениях между Турцией и Израилем, апогеем которого стал инцидент с захватом израильским спецназом парома "Мави Мармара", который в 2010 году в составе "Флотилии свободы" пытался прорвать израильскую блокаду Газы. В результате погибли девять человек – восемь граждан Турции и один американец турецкого происхождения. Дипломатические контакты между странами были прерваны, военное и экономическое сотрудничество резко сократилось.

В 2012 году Танрыверди выражал радость, что ракеты ХАМАСа стали долетать до Тель-Авива. Неудивительно, что нападение террористов на Израиль 7 октября вызвало его полное сочувствие. На сайте Центра стратегических исследований Ассоциации защитников правосудия (ASSAM), чьим основателем и почетным председателем был Танрыверди, появился пресс-релиз, где оправдывалась атака ХАМАСа. Там же вновь возникает идея о создании исламского альянса против Израиля.

Идеи Танрыверди всегда были близки Эрдогану и отвечали его собственным амбициям.

Сближение с арабскими соседями

Как и несколько лет назад создание интиизраильского альянса выглядит сегодня невозможным. Однако если вспомнить успех Ирана по созданию "оси сопротивления" Израилю в составе ХАМАСа, ливанской "Хизбаллы", хуситов и иракских шиитских группировок, то турецкие амбиции не покажутся чрезмерными. Да, это вряд ли будут армии 57 стран-членов ОИС, но в мире достаточно антиизраильских сил, которые Анкара может взять под свое крыло. ЧВК SADAT и связанные с ним финансовые и общественные структуры – удобный инструмент для работы на этом направлении. И очевидно, что это уже происходит, учитывая давние контакты ХАМАСа с ЧВК SADAT и официальной Анкарой. Не случайно Турция стала центром финансовой империи ХАМАСа.

И сейчас Анкара делает все возможное для политической выживаемости ХАМАСа, который, как и возглавляемая Эрдоганом "Партия справедливости и развития", идеологически уходит корнями к движению "Братьев-мусульман". В свою очередь ХАМАС настаивает на участии Турции, а также России и Китая в качестве гарантов сделки с Израилем о прекращении огня.

Параллельно Анкара работает на укрепление контактов с арабскими странами. Это процесс начался еще несколько лет назад, до 7 октября, но война в секторе Газы придала этому новое звучание. Неслучайно, говоря о шагах, предпринятых Турцией в последнее время для улучшения отношений с Египтом и Сирией, Эрдоган пояснил, что это часть политики по формированию фронта "солидарности против растущей угрозы израильского экспансионизма".

Подвижек в нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, разрушенных в 2011 году после того, как Турция выступила на стороне сирийской оппозиции, пока нет. У президента Сирии Башара Асада накопилось слишком много претензий к Эрдогану. В частности, Дамаск требует вывода турецких войск с сирийской территории. Однако в случае обострения региональной ситуации Асаду может понадобиться поддержка Анкары. Старые распри отойдут на второй план.

С Египтом Эрдоган этот путь уже прошел. В 2013 году он обвинял Абд аль-Фаттаха ас-Сиси в свержении избранного президента Египта Мухаммеда Мурси, а на прошлой неделе, забыв о былом, турецкий лидер тепло принимал египетского коллегу в Анкаре. Это был первый за 12 лет визит египетского президента в Турцию. В феврале Эрдоган также впервые за 12 лет посетил Каир. По результатам последних переговоров стороны подписали около 20 двусторонних документов и условились в ближайшие пять лет увеличить двусторонний товарооборот с $10 млрд до $15 млрд в год. Важной темой стало и обсуждение региональной повестки. Два президента призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газы и "категорически отвергли нынешнюю эскалации на Западном берегу", которая, как подчеркнул ас-Сиси, была спровоцирована Израилем.

В отличие от Турции, Египет, а также Саудовская Аравия и ОАЭ, с которыми Анкара исправила отношения в последние годы, симпатий к ХАМАСу не испытывают. Однако они не могут оправдывать продолжение войны в секторе Газы. В арабских столицах опасаются расширения конфликта и думают о собственной внутренней безопасности. И если в начале 2000-х гг. монархии Персидского залива, в первую очередь Саудовская Аравия, по умолчанию смирились с тем, что Эрдоган завоевал в глазах улицы имидж защитника исламских святынь и палестинского народа, то теперь пальму первенства упускать никто не хочет. Кроме того, арабские монархии не заинтересованы в том, чтобы Эрдоган создавал свою "ось сопротивления" за их счет. Им хватает и Ирана. А это значит, что придется лавировать, создавать союзы и одновременно делить территорию.

Причем здесь БРИКС и ШОС

Новость о возможном присоединении Турции к БРИКС (BRICS – сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) появилась в СМИ практически одновременно со словами Эрдогана об исламском альянсе. С одной стороны, это не более чем совпадение, с другой – тенденция.

Напомним, что БРИКС был основан в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, а в 2011 году к этой структуре присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года полноправными членами группы стали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Следующей, может стать Турция. Согласно информации агентства Bloomberg, вопрос о расширении БРИКСа будет рассмотрен на октябрьском саммите объединения в Казани.

Если Турция присоединится к БРИКС, то она станет первым членом NATO в этом объединении. Следующий шаг, который напрашивается – вхождение Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Такое намерение высказал Эрдоган по итогам прошедшего в июле в Вашингтоне саммита NATO.

Согласно некоторым публикациям, идеи о присоединении Турции к БРИКС и ШОС изначально исходят не от Анкары, а от Москвы. России это нужно как в пику США, так и для баланса роли Китая в этих структурах. Впрочем, Турция не тот игрок, кем можно манипулировать вслепую. В Анкаре совсем не против подразнить Запад и поиграть на интересах разных блоков, что уже делали неоднократно, в том числе то сближаясь с Москвой, то отдаляясь от нее.

В Вашингтоне перспективу вступления Турции в БРИКС официально пока не комментировали, но касательно ШОС в американской столице высказались весьма недвусмысленно. "Мы очень четко даем понять, что обмен информацией, который осуществляют союзники по NATO, несовместим с членством в другой группе", – сказал журналистам заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен. С БРИКСом ситуация проще – это экономический, а не оборонный союз, как ШОС. Однако столь явный разворот Турции на восток не может не беспокоить Вашингтон, а также представителей Евросоюза. Последние уже предупредили Анкару, что хотя у нее есть право на любые союзы, она не должна забывать о нормах и принципах, которые должны придерживаться страны, претендующие на вступление в Евросоюз. Впрочем, Анкара уже давно перестала ждать, когда ее, наконец, примут в ЕС. Процесс слишком затянулся.

"Десятилетиями Турцию – одну из самых сильных стран NATO, унижали, заставляя ждать у дверей Европейского Союза; она увидела, что центр тяжести мира отдаляется от Запада. Она увидела, как переформатируется карта глобальных сил", – написал на своей странице в социальной сети X бывший главред Yeni Safak Ибрагим Карагюль. Он напомнил, что Турция присоединилась к NATO 18 февраля 1952 года из-за угрозы со стороны СССР. "Сейчас все угрозы, направленные на Турцию со всех её границ и со всей территории, исходят от стран NATO, от её западных союзников", – пишет Карагюль. И добавляет: "Особенно геноцид в Газе и картографические проекты региональных держав под руководством США/Израиля/Великобритании вместе с основными силами ЕС стали вопросом выживания для Турции. Страна никогда не забывала и не забудет то, что произошло сто лет назад".

Эти слова, отсылающие к развалу Османской империи, перекликаются с заявлениями Эрдогана о том, что "Иерусалим – наш город" и "наша красная линия".

Далеко не все в Турции приветствуют перспективу присоединения к БРИКС, опасаясь, что Анкара не сможет безболезненно для себя усидеть на двух стульях. Но те, кто поддерживают идею возрождения прежнего величия Турции, как и Карагюль, считают важным снижение зависимости от Запада и усиление контактов со странами Глобального юга, тем более лидерство Анкары на этой площадке, как и среди исламских стран уже не кажется столь очевидным. И это очень проявилось на фоне войны в секторе Газы.

7 октября 2023 года пришлось на момент момент, когда Турция и Израиль смогли после долгого перерыва нормализовать двусторонние отношения и какое-то время Анкара колебалась, какую позицию ей занять. В итоге Эрдоган вернулся к антиизраильской риторике, но при этом он потерял возможность стать эффективным посредником между Израилем и ХАМАС, уступив на этом направлении Египту и Катару. Впрочем, первой в противостоянии Израилю на политических площадках Турция также не стала. Ярче всех себя проявили ЮАР, подав иск против Израиля, Анкара присоединилась позднее.

Нерешительность обошлась дорого. Традиционную для Эрдогана антиизраильскую партию стали разыгрывать другие силы и весьма успешно. Например, исламистская Новая партия благоденствия (YRP), занявшая третье место на прошедших в конце марта муниципальных выборах. В ходе предвыборной кампании лидер YRP Фатих Эрбакан неоднократно атаковал власти страны и лично президента за продолжение торговли с Израилем. Помимо исламистских правых, война в Газе также подогревает антинатовские настроения среди крайне левых секуляристов Турции. Так на прошлой неделе двое морских пехотинцев США подверглись нападению со стороны членов "Союза молодежи Турции" – отделения националистической оппозиционной партии "Ватан". На этом фоне не удивительно, что Эрдоган возвращается в когда-то успешное для него русло антиизраильской и антизападной риторики, претендуя на роль лидера Глобального юга и исламского мира. Но вопрос: получится ли у него вновь оседлать этот конек. У Турции появилось слишком много конкурентов среди региональных игроков.