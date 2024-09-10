Прогноз: парламентские выборы в Иордании станут манифестацией солидарности с ХАМАСом

В Иордании проходят 10 сентября парламентские выборы – первые после изменения в 2022 году законодательства, увеличивающего представительство политических партий и снижающего влияние племенных старейшин.

В Иордании проживает 11 миллионов человек, 5,1 миллиона из них – лица старше 18 лет, зарегистрированные в качестве избирателей. Борьбу за 138 депутатских мандатов ведут 1653 кандидата, в том числе 353 женщины. Минимальный возраст кандидатов снижен с 30 до 25 лет.

30% мест в парламенте закреплено за политическими партиями – в выборах участвуют 36 партий. Квоты для женщин увеличены с 15 до 18 мест. Девять мандатов закреплены за христианами, три – за друзами и черкесами.

Ожидается, что успех на выборах одержат партии исламистского толка, поддерживающие ХАМАС. Во многом это объясняется военными действиями в секторе Газы. Позиции исламистов особенно сильны в городах, где сконцентрированы иорданцы палестинского происхождения.