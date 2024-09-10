x
10 сентября 2024
|
последняя новость: 20:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 сентября 2024
|
10 сентября 2024
|
последняя новость: 20:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Боррель на границе Газы: "Один ужас не может служить оправданием для другого"

время публикации: 10 сентября 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 12:15
Боррель на границе Газы: "Один ужас не может служить оправданием для другого"
AP Photo/Amr Nabil

Завершающий свою каденцию Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель посетил египетскую сторону КПП "Рафах", расположенного на границе сектора Газы и Синайского полуострова.

"Почти год назад ХАМАС совершил чудовищную террористическую атаку. Мы осудили ее самым решительным образом и продолжаем осуждать. Но один ужас не может служить оправданием для другого ужаса – того, что происходит в Газе сейчас", – сказал он.

Боррель заявил, что ЕС продолжит оказывать помощь палестинцам. "Однако необходимо политическое решение. Ведь если сегодня мы предоставляем ужин тому, кто будет убит завтра – это не решение", – заявил представитель ЕС, подчеркнув, что соглашение должно включать возвращение заложников и прекращение огня.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 августа 2024

Боррель инициировал введение санкций ЕС против Бен-Гвира и Смотрича. Текст заявления
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 июля 2024

Объявление UNRWA террористической организацией: Боррель призвал Израиль "прекратить эту чушь"