Боррель на границе Газы: "Один ужас не может служить оправданием для другого"

Завершающий свою каденцию Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель посетил египетскую сторону КПП "Рафах", расположенного на границе сектора Газы и Синайского полуострова.

"Почти год назад ХАМАС совершил чудовищную террористическую атаку. Мы осудили ее самым решительным образом и продолжаем осуждать. Но один ужас не может служить оправданием для другого ужаса – того, что происходит в Газе сейчас", – сказал он.

Боррель заявил, что ЕС продолжит оказывать помощь палестинцам. "Однако необходимо политическое решение. Ведь если сегодня мы предоставляем ужин тому, кто будет убит завтра – это не решение", – заявил представитель ЕС, подчеркнув, что соглашение должно включать возвращение заложников и прекращение огня.