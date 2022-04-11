Палестинская супермодель возмутила поклонников, осудив теракт в Тель-Авиве

Американская супермодель палестинского происхождения Гиги Хадид оказалась под огнем критики после того, как осудила в социальной сети Instagram теракт в Тель-Авиве, унесший жизни трех израильтян.

"Терроризм противоречит истинному посылу Движения за свободу Палестины. В Тель-Авиве произошла трагедия. Это разочаровало палестинцев, которые хотят мира и справедливости для всех, независимо от религии и расы. Мирные израильтяне не должны гибнуть", - написала она.

Как пишет газета The Jerusalem Post, Хадид обвинили в поддержке сионизма. Комментаторы заявляли, что "борьба с оккупацией соответствует нормам международного права" и что она очерняет настоящих борцов за свободу Палестины.

Гиги очень гордится своим палестинским наследием и регулярно выступает с осуждением Израиля. После российского вторжения в Украину она сравнивала борьбу украинцев с борьбой палестинского народа против "оккупантов".