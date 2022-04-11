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NEWSru.co.il :: Ближний Восток11 апреля 2022 г., 13:53

Иран обвиняет США в выдвижении новых условий на переговорах

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что США выдвигают все новые условия возвращения к подписанным в 2015 году соглашениям о судьбе иранской ядерной программы.

"В вопросе о снятии санкций они все время что-то предлагают, новые условия, о которых на переговорах вообще не было речи. В последние две-три недели их предложения противоречат первоначальному тексту соглашения", - заявил он.

После прихода к власти администрации Джо Байдена США и Иран начали переговоры о возвращении к соглашению, однако несколько недель назад они были прерваны. Иран настаивал на исключении Корпуса стражей Исламской революции из списка террористических организаций.


Согласно публикациям СМИ, США первоначально были готовы рассмотреть эту возможность, однако отказались от идеи под давлением Израиля и других региональных союзников. Государственный секретарь Энтони Блинкен на днях заявил, что КСИР – террористическая группировка.

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