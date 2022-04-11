На 2030 год придется два Рамадана

Саудовский астроном Халид аль-Закак установил, что в 2030 году правоверным придется дважды отмечать священный для мусульман месяц Рамадан. Причиной этого станет разница между солнечным грегорианским и лунным мусульманским календарем.

Год с двумя Рамаданами – явление не особенно редкое, он выпадает примерно раз в 30 лет. Последим таким годом был 1997, а предпоследним – 1965, рассказал астроном. Таким годом, если расчеты аль-Закака верны, будет и 2063.

Рамадан 1451 года Хиджры начнется 5 января 2030 года, а Рамадан 1452 – 26 декабря. Таким образом, правоверным придется поститься 36 дней в году, однако, поскольку священный месяц оба раза выпадет на зиму, это будет не слишком обременительно.