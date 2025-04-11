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Ближний Восток

Военный эксперт заявил, что Египет располагает китайским ЗРК HQ-9B

Вооружения
Египет
Китай
время публикации: 11 апреля 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 11:54
ЗРК HQ-9 (Китай)
Tyg728/Wikipedia

Военный эксперт Самир Фарадж, генерал египетской армии в отставке, в интервью каналу "Саада аль-Балад" заявил, что Египет располагает китайским зенитно-ракетным комплексом дальнего действия HQ-9B, считающимся аналогом российского С-400. Об этом пишет израильский сайт Nziv.

Насколько достоверна эта информация, непонятно.

ЗРК HQ-9B представляет собой продвинутую версию HQ-9 (аналог С-300), дальностью до 300 км.

Nziv отмечает, что никогда ранее сведений о наличии у Египта этих ЗРК не поступало. Ни Пекин, ни Каир не сообщали о наличии таких ЗРК у египетской армии.

Более того, Египет не числится и в списке стран, на вооружении армий которых стоит ЗРК HQ-9. Такие комплексы, помимо Китая, получили Алжир, Марокко, Узбекистан и Туркменистан.

Ближний Восток
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