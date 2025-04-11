В Египте умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа

В больнице Хургады (Египет) умерла девочка из России, госпитализированная после крушения прогулочного батискафа, сообщает РИА Новости. Число жертв катастрофы возросло до семи. Все они были туристами из РФ.

Вице-консул генконсульства РФ в Хургаде Никита Шилин сообщил, что девочка скончалась 9 апреля.

Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта, большая часть находившихся на борту были спасены.

В генконсульстве сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии. Капитан судна решением местной прокуратуры был освобожден под залог с условием не покидать место жительства.

В ноябре 2024 года в Красном море затонула прогулочная яхта Sea Story. Тогда 16 человек погибли или пропали без вести, 28 удалось спасти. Тогда власти заявили, что причиной крушения стали погодные условия, однако по словам уцелевших пассажиров погода была нормальной.