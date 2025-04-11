"Аль-Масира": армия США нанесла серию ударов по целям в Сане

В ночь на 11 апреля армия США нанесла серию ударов по целям в Йемене. Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", сообщает об 11 ударах по целям в Сане.

В частности, были атакованы объекты в районе Фадж Аттан в округе Маин, на юго-западе Саны, а также объекты в районе Аль-Муаммар в округе Хамдан и в округе Бани Хашиш.

Причинен значительный ущерб.

Центральное командование армии США (CENTCOM) эту информацию не комментирует.