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Ближний Восток

"Аль-Масира": армия США нанесла серию ударов по целям в Сане

Йемен
Хуситы
время публикации: 11 апреля 2025 г., 06:30 | последнее обновление: 11 апреля 2025 г., 06:32
"Аль-Масира": армия США нанесла серию ударов по целям в Сане
CENTCOM

В ночь на 11 апреля армия США нанесла серию ударов по целям в Йемене. Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", сообщает об 11 ударах по целям в Сане.

В частности, были атакованы объекты в районе Фадж Аттан в округе Маин, на юго-западе Саны, а также объекты в районе Аль-Муаммар в округе Хамдан и в округе Бани Хашиш.

Причинен значительный ущерб.

Центральное командование армии США (CENTCOM) эту информацию не комментирует.

Ближний Восток
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