Турция "закрыла" свое небо для делегации Израиля, летевшей на переговоры с представителями Анкары

Телеканал "Кан-11" сообщил новые подробности, касающиеся состоявшихся в Азербайджане переговоров между представителями Израиля и Турции.

По информации телеканала, израильская делегация вылетела вечером 9 апреля на самолете Boeing 707, принадлежащем ВВС ЦАХАЛа. На этих переговорах Иерусалим, кроме начальника штаба национальной безопасности Цахи Анегби, представляли военный секретарь премьер-министра генерал-майор Роман Гофман, начальник оперативного управления Генштаба Одед Басюк, генеральный директор министерства обороны Амир Барам.

По данным "Кан-11", Турция не позволила самолету с израильской делегацией зайти в свое воздушное пространство, и ему пришлось сделать круг и лететь в Азербайджан над Черным морем.

Турецкое издание Daily Sabah сообщило, что в среду, 9 апреля, в Азербайджане состоялась первая техническая встреча представителей Турции и Израиля по выработке механизма предотвращения нежелательных инцидентов в Сирии. Цитируемые изданием источники заявляли, что турецкое оборонное ведомство призвало Израиль "немедленно прекратить провокационные атаки, которые угрожают территориальной целостности Сирии и дестабилизируют ее безопасность". "Для обеспечения региональной безопасности Израиль должен отказаться от своей экспансионистской, оккупационной позиции, а международное сообщество должно предотвратить это беззаконие", – подчеркивали эти источники.

Позднее офис главы правительства Израиля опубликовал сообщение, подтверждающее проведение переговоров с представителями Турции, которые прошли в Азербайджане. "Под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу делегация по вопросам политики и безопасности во главе с начальником штаба национальной безопасности Цахи Анегби и при участии высокопоставленных представителей министерства обороны и силовых структур встретилась вчера вечером с турецкой делегацией", – сказано в официальном сообщении.

"Израиль благодарит Азербайджан и президента Ильхама Алиева за организацию важных переговоров. В ходе переговоров каждая сторона представила свои интересы в регионе, и было решено продолжить путь диалога в целях поддержания стабильности и безопасности", – передает офис Нетаниягу.

По информации телеканала "Кан-11", стороны договорились продолжить переговоры после праздника Песах.