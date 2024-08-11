В Турции восстановлен доступ к Instagram, социальная сеть согласилась ввести цензуру

В Турции возобновлен доступ к социальной сети Instagram, который был заблокирован девять дней назад. Как сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадыр Уралоглу, руководство компании согласилось привести свою деятельность в стране в соответствие с турецким законодательством.

"В ходе переговоров нас заверили, что требования будут удовлетворены, особенно в том, что касается преступной деятельности. Нам обещали, что мы будем вместе работать над тем, чтобы ввести цензуру того, что публикуют пользователи", – приводит его заявление агентство AP.

Особое внимание будет уделяться блокировке постов, связанных с убийствами, сексуализированным насилием, наркоторговлей, издевательствами и пытками. Будут также блокироваться посты, которые, согласно турецкому законодательству, поощряют терроризм.

Отметим, что причиной блокировки Instagram стал запрет на публикацию в социальной сети сообщений, в которых выражались соболезнования в связи с ликвидацией главаря террористической группировки ХАМАС Исмаила Ханийи. Его в Турции считают борцом за свободу, а не террористом.