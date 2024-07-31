Эрдоган: "Проклинаю убийц моего брата Ханийи"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким осуждением ликвидации в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи. По его словам, целью Израиля было деморализовать палестинцев и запугать их. Главаря террористов он назвал своим братом, заявив, что проклинает его убийц.

Напомнив о ликвидациях других лидеров ХАМАСа – шейха Ахмада Ясина и Абд аль-Азиза аль-Рантиси, Эрдоган заявил, что это не приблизило "сионистских варваров" к достижению их целей. "Потерпит он неудачу и сегодня", – цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Президент Турции призвал мусульман объединиться вокруг Газы и выразил поддержку созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.