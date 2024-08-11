x
11 августа 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2024
|
11 августа 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

На востоке Сирии БПЛА атаковал автобус с проиранскими ополченцами: множество убитых и раненых

время публикации: 11 августа 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 14:52
На востоке Сирии БПЛА атаковал автобус с проиранскими ополченцами: множество убитых и раненых
AP Photo/Lefteris Pitarakis

В воскресенье, 11 августа, БПЛА атаковал автобус с проиранскими ополченцами между деревнями Аль-Кашма и Ад-Дуайр, восточней Дир аз-Зура, на территории Сирии, недалеко от границы с Ираном.

Сирийские источники сообщают о шести убитых и 15 раненых.

Кем была осуществлена атака, пока неясно. Вероятнее всего, атаковала армия США.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 августа 2024

Reuters: в результате атаки беспилотников в Сирии были ранены американские военные