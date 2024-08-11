На востоке Сирии БПЛА атаковал автобус с проиранскими ополченцами: множество убитых и раненых
время публикации: 11 августа 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 14:52
В воскресенье, 11 августа, БПЛА атаковал автобус с проиранскими ополченцами между деревнями Аль-Кашма и Ад-Дуайр, восточней Дир аз-Зура, на территории Сирии, недалеко от границы с Ираном.
Сирийские источники сообщают о шести убитых и 15 раненых.
Кем была осуществлена атака, пока неясно. Вероятнее всего, атаковала армия США.