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NEWSru.co.il :: Ближний Восток11 декабря 2021 г., 18:36

Ганц: Армия обороны Израиля получила указание подготовиться к нападению на Иран

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Бени Ганц

Министр обороны Израиля Бени Ганц проинформировал министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Армия обороны Израиля получила указание подготовиться к нападению на Иран, сообщает Ynet. По мнению Израиля, Иран близок к получению ядерной бомбы.

В то же время Ганц подчеркнул, что и Вашингтон склонен к тому, чтобы "потерять терпение" в отношении Ирана.

Накануне Бени Ганц заявил, выступая на ежегодной конференции Израильско-американского совета (IAC) в Майами, что "только сообща выступив против Ирана, мы принесем мир на Ближний Восток". Он подчеркнул, что Израиль – единственная страна, которую Иран намерен уничтожить, и сейчас он планомерно делает все, для осуществления своих намерений.


Напомним, около недели назад Энтони Блинкен заявил, что не испытывает оптимизма в отношении намерений Ирана вернуться к ядерному соглашению. При этом Блинкен подчеркнул, что выводы делать еще рано.

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