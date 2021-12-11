ХАМАС: на складе в южном Ливане хранились боеприпасы для оборонных целей

Официальный источник в ХАМАСе подтвердил выходящей в Ливане газете "Аль-Ахбар", что "причиной взрыва стал пожар в соседнем здании, перекинувшийся на склад". По словам представителя ХАМАСа, в подвале мечети находились "боеприпасы для оборонных целей".

Судья Рахиф Рамадан отдал распоряжение провести расследование происшествия и поручил службам безопасности, а также экспертам по взрывчатым веществам, изучить место взрыва.

Напомним, в пятницу, 10 декабря, вечером, в лагере палестинских беженцев Аль-Бурдж А-Шамали, на юге Ливана, возле города Тир, произошел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Предположение, что взрыв и пожар произошли на оружейном складе ХАМАСа, расположенном на территории лагеря, практически сразу подтвердилось.

Согласно сообщениям ливанских СМИ, пожар начался на складе горючего, оттуда огонь перекинулся на здание мечети, подвал которой использовался как оружейный склад ХАМАСа. В результате пожара мечеть была полностью разрушена, также нанесен ущерб нескольким жилым домам и офисам, расположенным поблизости.