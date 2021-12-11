Взрыв на оружейном складе ХАМАСа в Ливане. Не менее десяти раненых, разрушена мечеть

В пятницу, 10 декабря, вечером, в лагере палестинских беженцев Аль-Бурдж А-Шамали, на юге Ливана, возле города Тир, произошел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Предположение, что взрыв и пожар произошли на оружейном складе ХАМАСа, расположенном на территории лагеря, практически сразу подтвердилось. Армия оцепила место взрыва и пожара, также для эвакуации раненых прибыли спасательные бригады "Хизбаллы", сообщает Reuters.

Согласно сообщениям ливанских СМИ, пожар начался на складе горючего, оттуда огонь перекинулся на здание мечети, подвал которой использовался как оружейный склад ХАМАСа. В результате пожара мечеть была полностью разрушена, также нанесен ущерб нескольким жилым домам и офисам, расположенным поблизости.

Ливанское государственное агентство новостей (NNA) сообщало, что в результате взрывов есть жертвы, однако, по данным местных СМИ и пожарных, присутствовавших на месте происшествия, погибших не было.

Телеканал "Аль-Арабия" подчеркивает, что несколько палестинских группировок, в том числе ХАМАС и ФАТХ, контролируют около десятка лагерей палестинских беженцев в Ливане, на территорию которых местные власти не имеют обыкновения заходить. Также "Аль-Арабия" сообщает о не менее чем десяти раненых в результате взрыва и пожара.

Палестинское новостное агентство "Шехаб" цитирует палестинский источник, согласно которому взрыв был вызван возгоранием кислородных баллонов, хранившихся для больных COVID-19.

ХАМАС пока не дает никаких комментариев, однако официальный источник в ХАМАСе подтвердил выходящей в Ливане газете "Аль-Ахбар", что "причиной взрыва стал пожар в соседнем здании, перекинувшийся на склад". По словам представителя ХАМАСа, в подвале мечети находились "боеприпасы для оборонных целей".

Судья Рахиф Рамадан отдал распоряжение провести расследование происшествия и поручил службам безопасности, а также экспертам по взрывчатым веществам, изучить место взрыва.

Отметим, в начале декабря обозреватель Элиор Леви на сайте Ynet сообщил, что ХАМАС создал "боевой филиал" в Ливане, завербовав несколько сотен проживающих в Ливане палестинских арабов и обучив их с помощью иранских инструкторов.

Подобные публикации появлялись и ранее. Так, например, в октябре многие арабские СМИ, а также израильские издания The Jerusalem Post и i24news цитировали отчет по этой теме исследовательского центра ALMA, в котором говорилось, что именно ХАМАС (а не ФАТХ) стоял за обстрелами северных районов Израиля из Ливана в мае, июле и августе 2021 года.

В отчете ALMA говорилось, что ХАМАС открыл свое "бюро" в Ливане, которым руководит Маджид Кадер Махмуд Кадер, перебравшийся в Ливан из Стамбула. Сообщалось, что "бюро" создало в Ливане два отряда: "Аль-Шимали" под руководством Уильяма Абу Шанаба и "Халид Али" под руководством Мухаммада Хамэда Джабара. Эти отряды с помощью инструкторов из иранского спецподразделения "Аль-Кудс" обучаются управлению беспилотниками и запуску ракет.