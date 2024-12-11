В сирийской тюрьме "Седнайя", известной как "человеческая скотобойня", не обнаружили новых узников

Спасательная организация "Белые каски сообщила об окончании поисковых работ в подвалах расположенной на окраине Дамаска тюрьме "Седнайя". Им не удалось обнаружить новых заключенных.

Поисковые группы "Белых касок", в сопровождении людей, знакомых с устройством тюрьмы, тщательно исследовали все помещения узилища. Им не удалось обнаружить секретных камер, о существовании которых ходили устойчивые слухи.

"Седнайя" стала символом репрессий режима Хафиза и Башара Асадов. Тюрьму называли "человеческой скотобойней" – в отношении противников режима здесь применялись самые чудовищные пытки и издевательства. О судьбе большинства узников ничего не известно – они исчезли в застенках.

В арабском сегменте интернета распространяются истории о людях, которые провели в заключении десятки лет, пока не обрели свободу после свержения Асада. Так, иорданец Усама Аль-Батайне исчез 39 лет назад, когда ему было всего 18 лет. Мужчина не помнил, кто он, но его смогли опознать и вернуть семье.

Напомним: 10 декабря лидер организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что новые власти Сирии будут преследовать представителей режима Асада, ответственных за пытки и военные преступления.