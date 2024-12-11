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Ближний Восток

В Сирии подожжен мавзолей Хафиза Асада

время публикации: 11 декабря 2024 г., 15:13 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 15:20
В Сирии подожжен мавзолей Хафиза Асада
AP Photo/Hussein Malla

В социальных сетях распространяется видео, сделанное в городе Кардаха – "родовом гнезде" клана Асадов. На нем можно увидеть боевиков, поджигающих усыпальницу Хафиза Асада, который был президентом Сирии с 1971 по 2000 годы.

В мавзолее захоронен и старший брат Башара Асада Басиль. Именно он должен сменить отца на посту главы государства, однако в 1994 году погиб в автомобильной катастрофе. Башару, офтальмологу по профессии, жившему в Лондоне, пришлось возвращаться на родину и готовиться принять власть.

Отметим, что в Дамаске после падения режима был разграблен президентский дворец. Многие сторонники Асада, опасаясь расправы, пытаются сбежать в другие страны, прежде всего – в Ливан.

Ближний Восток
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