В Сирии подожжен мавзолей Хафиза Асада

В социальных сетях распространяется видео, сделанное в городе Кардаха – "родовом гнезде" клана Асадов. На нем можно увидеть боевиков, поджигающих усыпальницу Хафиза Асада, который был президентом Сирии с 1971 по 2000 годы.

В мавзолее захоронен и старший брат Башара Асада Басиль. Именно он должен сменить отца на посту главы государства, однако в 1994 году погиб в автомобильной катастрофе. Башару, офтальмологу по профессии, жившему в Лондоне, пришлось возвращаться на родину и готовиться принять власть.

Отметим, что в Дамаске после падения режима был разграблен президентский дворец. Многие сторонники Асада, опасаясь расправы, пытаются сбежать в другие страны, прежде всего – в Ливан.