Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали около 27500 человек

По состоянию на 19:00 11 февраля, Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) подтверждает гибель в этой стране более 22300 человек в результате серии землетрясений, происшедших за последние шесть дней. Свыше 80000 получили ранения и травмы. Обрушились около 10000 зданий. Тысячи людей были спасены из-под завалов.

Власти Сирии заявляют о более 2000 погибших и тысячах пострадавших в результате серии землетрясений, которые ощущались на севере страны. Но мониторинговая группа SOHR заявляет о примерно 5200 погибших (учитываются также жертвы на территориях, не контролируемых режимом Башара Асада) и свыше 6000 раненых и травмированных.

Таким образом, в общей сложности в Турции и Сирии жертвами землетрясений, происшедших 6-10 февраля 2023 года, стали около 27500 человек.

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Ведутся поисково-спасательные работы, которые затруднены тем, что подземные толчки не прекращаются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.

Последствия землетрясения в Турции и Сирии. Фоторепортаж

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Около 70 стран направили свои спасательные миссии в Турцию после серии разрушительных землетрясений на юге и востоке этой страны. Самые многочисленные спасательные миссии прибыли в Турцию из Азербайджана (725 человек), Израиля (450), Индии (252), Франции (204), Турецкой республики Северного Кипра (200).

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СЕРИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 6-7.02.2023

6 февраля на юге Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр подземных толчков находился в 37 километрах от Газиантепа, население которого составляет около 1,7 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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После первого мощного землетрясения последовали сотни повторных подземных толчков. Причем подземные толчки ощущались не только на юге, но также в центре и на востоке Турции.

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ПОСЛЕДСТВИЯ

Обрушились тысячи домов в десяти турецких провинциях, в их числе Адана, Адьянман, Дияабакир, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатайя, Османийе, Санлиурфа, а также в сирийском городе Алеппо. Общее число пострадавших от землетрясения – около 13 миллионов человек.

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Аэропорт "Хатай" на юго-востоке Турции выведен из строя из-за разрушения взлетно-посадочной полосы.

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Разрушены дороги на юге Турции. Повреждены тысячи автомобилей.

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В РЕГИОНЕ В ПРОШЛОМ

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По оценке властей Турции, нынешнее землетрясение самое разрушительное с 27 декабря 1939 года, когда погибли около 33 тысяч человек.

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До февраля 2023 года наиболее разрушительным за последние десятилетия в Турции было землетрясение в Измите (магнитуда 7,6) в 1999 году, когда погибли более 17 тысяч человек. В том же году землетрясение в Дзюдже (магнитуда 7,2) унесло жизни почти 900 человек.