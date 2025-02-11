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Ближний Восток

В мэрии Стамбула проведены аресты оппозиционных активистов

Террористы
Турция
время публикации: 11 февраля 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 12:41
В мэрии Стамбула проведены аресты оппозиционных активистов
AP Photo/Emrah Gurel

Десять высокопоставленных работников муниципального звена, в том числе заместители мэров двух районов, арестованы в Стамбуле по подозрению в связях с курдскими боевиками. Все они – активисты оппозиционной Республиканской народной партии.

Как утверждает следствие, арестованные, пользуясь служебным положением, назначали людей, связанных с боевиками, на посты в районном управлении, тем самым позволяя Рабочей партии Курдистана проникнуть во властные структуры крупнейшего города Турции.

Противники президента Реджепа Тайипа Эрдогана утверждают, что цель властей – скомпрометировать популярного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, самого перспективного оппозиционного политика Турции и единственного, кто может бросить реальный вызов главе государства.

Ближний Восток
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