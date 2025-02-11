В мэрии Стамбула проведены аресты оппозиционных активистов

Десять высокопоставленных работников муниципального звена, в том числе заместители мэров двух районов, арестованы в Стамбуле по подозрению в связях с курдскими боевиками. Все они – активисты оппозиционной Республиканской народной партии.

Как утверждает следствие, арестованные, пользуясь служебным положением, назначали людей, связанных с боевиками, на посты в районном управлении, тем самым позволяя Рабочей партии Курдистана проникнуть во властные структуры крупнейшего города Турции.

Противники президента Реджепа Тайипа Эрдогана утверждают, что цель властей – скомпрометировать популярного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, самого перспективного оппозиционного политика Турции и единственного, кто может бросить реальный вызов главе государства.