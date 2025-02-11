x
11 февраля 2025
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 февраля 2025
|
11 февраля 2025
|
последняя новость: 10:32
11 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Сирия обвинила "Хизбаллу" в дестабилизации ситуации на границе

Ливан
Сирия
Хизбалла
время публикации: 11 февраля 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 09:57
Сирия обвинила "Хизбаллу" в дестабилизации ситуации на границе
AP Photo/Omara Sanadiki

Новые сирийские власти обвинили ливанскую группировку "Хизбалла" в дестабилизации ситуации на границе между двумя странами. По утверждению властей, "Хизбалла" покровительствует действующим здесь контрабандистам.

"Большинство банд контрабандистов связано с "Хизбаллой", присутствие которой угрожает безопасности сирийской границы. Группировка спонсирует тех, кто занимается контрабандой оружия и наркотиков", – заявил представитель сирийской армии подполковник Мойяд аль-Саламе.

"Мы разработали план по обеспечению безопасности границы. Хочу подчеркнуть: несмотря на то, что наши подразделения попали под артиллерийский огонь "Хизбаллы", мы не наносили удары на глубину ливанской территории", – цитирует офицера, возглавляющего западный сектор пограничной службы, сайт Arab News.

Несколько дней назад новые власти Сирии сообщили о начале операции против контрабандистов. Это повлекло за собой столкновения боевиков сирийской "Хайят Тахрир аш-Шам" и ливанской "Хизбаллы". В ходе боев погибло несколько человек.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 10 февраля 2025

Столкновения суннитских и шиитских боевиков на сирийско-ливанской границе. Есть погибшие