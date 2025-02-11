Сирия обвинила "Хизбаллу" в дестабилизации ситуации на границе

Новые сирийские власти обвинили ливанскую группировку "Хизбалла" в дестабилизации ситуации на границе между двумя странами. По утверждению властей, "Хизбалла" покровительствует действующим здесь контрабандистам.

"Большинство банд контрабандистов связано с "Хизбаллой", присутствие которой угрожает безопасности сирийской границы. Группировка спонсирует тех, кто занимается контрабандой оружия и наркотиков", – заявил представитель сирийской армии подполковник Мойяд аль-Саламе.

"Мы разработали план по обеспечению безопасности границы. Хочу подчеркнуть: несмотря на то, что наши подразделения попали под артиллерийский огонь "Хизбаллы", мы не наносили удары на глубину ливанской территории", – цитирует офицера, возглавляющего западный сектор пограничной службы, сайт Arab News.

Несколько дней назад новые власти Сирии сообщили о начале операции против контрабандистов. Это повлекло за собой столкновения боевиков сирийской "Хайят Тахрир аш-Шам" и ливанской "Хизбаллы". В ходе боев погибло несколько человек.