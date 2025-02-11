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Ближний Восток

Энергетический кризис в Иране: в Тегеране закрываются школы и правительственные учреждения

Иран
Энергия
время публикации: 11 февраля 2025 г., 22:25 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 22:37
Энергетический кризис в Иране: в Тегеране закрываются школы и правительственные учреждения
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Власти Ирана приняли решение оставить 12 февраля закрытыми учебные заведения, правительственные учреждения и банки Тегерана. Цель этой меры – экономия электричества и газа в условиях энергетического кризиса.

11 февраля в западных и восточных районах иранской столицы на несколько часов было отключено электричество. Причиной этого называет нехватку топлива для электростанций. Возникли перебои с интернетом и телефонной связью. Отметим, что Иран – один из ведущих производителей энергоносителей.

"Учитывая резкое снижение температуры, снегопады и заморозки, которые продлятся ближайшую неделю, а также увеличение промышленного, коммерческого и домашнего потребления газа, пользователи должны сократить потребление электричества и газа на 10%", – цитирует агентство ISNA главу электрической компании Мустафу Раджаби Машхади.

В предыдущий раз масштабное отключение электричества произошло около месяца назад. Тогда блэкаут затронул не только Тегеран, но и священный город Кум, запад Ирана и Каспийское побережье. СМИ писали, что перебои могут быть связаны с израильскими кибер-атаками и ударами ВВС ЦАХАЛа по критической иранской инфраструктуре.

Ближний Восток
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