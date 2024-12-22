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"Ситуация катастрофическая": NYT рассказывает о глубоком энергетическом кризисе в Иране

Иран
время публикации: 22 декабря 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 22 декабря 2024 г., 13:15
"Ситуация катастрофическая": NYT рассказывает о глубоком энергетическом кризисе в Иране
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Как пишет New York Times, несмотря на то, что Иран является одним из ведущих в мире производителей энергоносителей, эта страна столкнулась с масштабным энергетическим кризисом, сказывающимся на работе правительственных и учебных учреждений, предприятий, торговых центров.

Это стало результатом как международных санкций, так и других факторов: износа инфраструктуры, бесхозяйственности, неэффективного руководства, а также эффективных израильских ударов.

"Мы столкнулись с существенным дисбалансом в электрическом и водном снабжении, финансовой и топливной сферах, экологии. Эти проблемы могут перерасти в кризис. Мы должны попросить у граждан прощения за происшедшее и сделать так, чтобы избежать подобного в следующем году", – заявил недавно президент Масуд Пезешкиан.

Согласно публикации, в связи с нехваткой газа 20 декабря были отключены 17 электростанций, остальные работали не в полную мощь. Электрическая компания предупредила промышленных потребителей, что им следует готовиться к перебоям. На повестке дня стоят и отключения газа частным пользователям, что оставит миллионы людей без отопления.

Цитируемые изданием представители промышленных кругов называют ситуацию катастрофической. NYT отмечает, что это происходит на фоне геополитических неудач Ирана: поражения "Хизбаллы" и падения режима Асада в Сирии. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом грозит Ирану новым ужесточением санкций.

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