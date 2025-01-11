В Иране раскрыта шпионская ячейка, действовавшая "в интересах одной из стран Персидского залива"

Корпус стражей исламской революции Ирана объявил в субботу, 11 января, о завершении масштабной операции по аресту членов шпионской ячейки, действовавшей в провинции Хузестан на юго-западе страны.

По данным КСИР, шпионы действовали "в интересах одной из стран Персидского залива". В заявлении КСИР, опубликованном иранским информационным агентством Tasnim, говорится, что "шпионская ячейка занималась сбором секретной информации о жизненно важных объектах провинции".

По утверждению КСИР, члены шпионской группы были арестованы на основе полученных разведданных и круглосуточного наблюдения. В сообщении не указывается гражданство задержанных.