"Аль-Ахбар": Хохштейн сообщил, что Израиль выведет силы ЦАХАЛа с юга Ливана к 26 января

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщила, что специальный посланник администрации США Амос Хохштейн проинформировал премьер-министра Ливана Наджиба Микати о том, что Израиль выведет силы ЦАХАЛа с юга Ливана к 26 января.

На эту дату приходится окончание 60-дневного соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Отметим, ранее высказывалось предположение, что Вашингтон предложит еще на 60 дней продлить срок пребывания ЦАХАЛа в южном Ливане ввиду неспособности армии Ливана к установленному сроку разместить 10 тысяч военнослужащих к югу от реки Литани.