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Ближний Восток

"Аль-Ахбар": Хохштейн сообщил, что Израиль выведет силы ЦАХАЛа с юга Ливана к 26 января

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 11 января 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 11:15
Специальный посланник администрации США Амос Хохштейн
AP Photo/Bilal Hussein

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщила, что специальный посланник администрации США Амос Хохштейн проинформировал премьер-министра Ливана Наджиба Микати о том, что Израиль выведет силы ЦАХАЛа с юга Ливана к 26 января.

На эту дату приходится окончание 60-дневного соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Отметим, ранее высказывалось предположение, что Вашингтон предложит еще на 60 дней продлить срок пребывания ЦАХАЛа в южном Ливане ввиду неспособности армии Ливана к установленному сроку разместить 10 тысяч военнослужащих к югу от реки Литани.

Ближний Восток
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