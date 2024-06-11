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ХАМАС приветствовал решение СБ ООН и заявил, что продолжит борьбу

время публикации: 11 июня 2024 г., 07:21 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 07:21
ХАМАС приветствовал решение СБ ООН и заявил, что продолжит борьбу
Abed Rahim Khatib/ Flash90

Террористическая организация ХАМАС опубликовала заявление, в котором приветствовала большую часть содержания принятой Советом безопасности ООН резолюции, требующей прекращения огня в Газе и освобождения похищенных израильтян.

В частности, в заявлении приветствуется требование постоянного прекращения огня, полного вывода сил ЦАХАЛа из сектора Газы, сделки по обмену пленными, восстановления сектора и возвращения переселенных жителей сектора домой, а также отказа от любого географического изменения территории сектора.

Также в ХАМАСе приветствовали требование поставок в сектор "необходимой нашим людям гуманитарной помощи".

При этом ХАМАС подчеркнул "свою приверженность продолжению усилий и борьбы за достижение наших национальных целей, и в первую очередь – разгрома оккупантов и создание независимого и полностью суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме, права на возвращение и на независимость".

Напомним, что Совет безопасности ООН проголосовал за проект резолюции, предложенной США, призванной поддержать предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газы.

За это предложение проголосовали 14 из 15 членов СБ. Россия воздержалась при голосовании.

Резолюция состоит из семи пунктов, в первом из которых содержится призыв к обоим сторонам конфликта "полностью, без промедления и без условий" выполнить предложения по сделке. В предыдущем варианте резолюции этот призыв был обращен только в ХАМАСу.

Резолюция подтверждает приверженность урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами на основе принципа "двух государств для двух народов".

Израиль выступал против этого проекта резолюции из-за одного параграфа, в котором говорится, что если переговоры по перемирию затянутся дольше шести недель, то режим прекращения огня будет действовать до тех пор, пока ведутся переговоры.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июня 2024

СБ ООН принял предложенную США резолюцию о прекращении огня в Газе