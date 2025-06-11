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Ближний Восток

Только в "буркини": в Сирии опубликованы исламистские предписания для посетительниц пляжей

время публикации: 11 июня 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 11:49
Только в "буркини": в Сирии опубликованы исламистские предписания для посетительниц пляжей
AP Photo/Oded Balilty

Министерство туризма Сирии опубликовало новую инструкцию, разрешающую женщинам появляться на общественных пляжах, только если они одеты в "буркини" – плавательный костюм, закрывающий все тело.

"Посетители общественных пляжей и бассейнов, будь они местные или туристы, должны носить подобающий купальный костюм, учитывающий общественные вкусы и чувства различных сегментов населения", – сообщил в социальной сети Facebook министр туризма Мазен ас-Салхани.

Мужчинам запрещены облегающие плавки, они должны носить плавки, похожие на шорты, причем вне пляжа им запрещено появляться с голым торсом. В таком случае представителем обоих полов предписано избегать облегающей одежды.

Напомним: полгода назад власть в Сирии захватила радикальная исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам". На внешней арене новое правительство объявляет себя представителями новой, инклюзивной Сирии, однако на внутренней дело обстоит иначе.

Ближний Восток
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