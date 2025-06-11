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Ближний Восток

Посланник США предупредил об опасности покушения на президента Сирии

США
Сирия
время публикации: 11 июня 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 09:31
Посланник США предупредил об опасности покушения на президента Сирии
SANA via AP

Посланник США в Сирии Томас Баррак в интервью изданию Al-Monitor выразил опасения, что противники нового президента Сирии Ахмада аш-Шараа могут совершить покушение на его жизнь. "Мы должны скоординировать его защиту", – сказал Баррак.

"Усилия по формированию правительства, куда войдут представители всех секторов и налаживание им связей с Западом делают аш-Шараа мишенью для экстремистов. Мы должны сдержать потенциальных убийц. А для этого потребуется на военные усилия, а взаимодействие союзников США, в том числе, в области разведки", – заявил он.

Баррак также отметил: чем больше времени возьмет восстановление Сирии после гражданской войны, тем большую опасность это будет представлять для нового президента.

Напомним: свержение Башара Асада исламистами первоначально вызвало в Вашингтоне смешанные чувства. Однако администрация Дональда Трампа, критикуя новые власти за преследование меньшинств, взяла курс на налаживание отношений с президентом Ахмадом аш-Шараа.

14 мая прибывший с визитом в Саудовскую Аравию президент США Дональд Трамп провел переговоры со своим сирийским коллегой. После них он объявил об отмене антисирийских санкций, введенных во время правления режима Башара Асада.

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