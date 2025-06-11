Пентагон разрешил эвакуацию семей военнослужащих в зоне ответственности CENTCOM

Израильский журналист Барак Равид в своем Х-блоге написал, что чиновник в министерстве обороны США подтвердил, что Пит Хегсет санцкционировал добровольный выезд семей военнослужащих из стран, находящихся в зоне ответственности CENTCOM. При этом источник сказал, что CENTCOM работает в сотрудничестве с Госдепартаментом и партнерами США в регионе.

Вечером 11 июня агентства АР и Reuters сообщили, что Государственный департамент готовится к эвакуации персонала, не выполняющего критически важные функции, из посольств в Багдаде, Бахрейне и Кувейте, и этот шаг связан с ухудшением ситуации в области безопасности в регионе.

Ранее министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что Тегеран нанесет удар по американским военным базам в регионе в случае, если ядерные переговоры не увенчаются успехом и приведут к конфликту с Вашингтоном. "Я надеюсь, что переговоры завершатся успешно, но если нам навяжут вооруженный конфликт, то потери противника однозначно будут больше, и в таком случае США будут вынуждены уйти из региона", – предупредил он.