AP: США эвакуируют часть персонала из посольств в Ираке, Бахрейне и Кувейте

Associated Press со ссылкой на два источника в США сообщило, что Государственный департамент готовится к эвакуации персонала, не выполняющего критически важные функции, из посольств в Багдаде, Бахрейне и Кувейте.

При этом источники агентства отметили, что посольство в Багдаде уже работает в сокращенном составе, поэтому распоряжение об эвакуации коснется небольшого числа сотрудников.

По словам источника, Госдепартамент уже разрешил вспомогательному персоналу, а также членам семей сотрудников посольств в Бахрейне и Кувейте покинуть эти страны.

Об эвакуации сотрудников посольства США из Багдада сообщило также агентство Reuters. Оба информационных агентства отмечают, что этот шаг связан с ухудшением ситуации в области безопасности в регионе.

Ранее министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил, что Тегеран нанесет удар по американским военным базам в регионе в случае, если ядерные переговоры не увенчаются успехом и приведут к конфликту с Вашингтоном. "Я надеюсь, что переговоры завершатся успешно, но если нам навяжут вооруженный конфликт, то потери противника однозначно будут больше, и в таком случае США будут вынуждены уйти из региона", – предупредил он.

Израильский журналист Барак Равид в своем Х-блоге написал, что чиновник в министерстве обороны США подтвердил, что Пит Хегсет санцкционировал добровольный выезд семей военнослужащих из стран, находящихся в зоне ответственности CENTCOM. При этом источник сказал, что CENTCOM работает в сотрудничестве с Госдепартаментом и партнерами США в регионе.