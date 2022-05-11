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NEWSru.co.il :: Ближний Восток11 мая 2022 г., 11:47

Аятолла Хаменеи признал, что в Иране начались манифестации

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Аятолла Хаменеи признал, что в Иране начались манифестации

Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи признал право иранцев на манифестации с требованием улучшения условий жизни, но заявил, что манифестанты не должны становиться орудием в руках недругов Ирана.

Это заявление стало первым официальным признанием, что в Исламской республике имеют место такие выступления. В последние дни появилась информация, что службы безопасности проводят аресты их участников, среди задержанных – учителя и рабочие.

Глава государства сообщил, что правительство готовит масштабную экономическую программу, и призвал сограждан, независимо от их политических взглядов, поддержать президента Эбрагима Раиси.


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