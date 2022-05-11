Лавров обсудил с султаном Омана ситуацию в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший с визитом в Оман, провел переговоры с султаном Хайтамом бин Тариком ас-Саидом. Предметом беседы стали как двусторонние отношения, так и война в Украине.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", глава государства подчеркнул необходимость придерживаться норм международного права. Он также призвал стороны конфликта к диалогу, чтобы достичь договора, обеспечивающего суверенитет, независимость, создав условия для сосуществования.

Был затронут и палестино-израильский конфликт. Российский политик заявил о важности переговоров сторон. Он попросил собеседника содействовать возвращению Сирии в состав Лиги арабских государств.