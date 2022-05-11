Насралла выступил против посредничества "штейнов" на переговорах с Израилем

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла, в ходе видеообращения к участникам проводимых группировкой предвыборных митингов, пригрозил атаковать израильскую инфраструктуру в случае начала разработок газовых месторождений в спорной акватории.

Он выступил против американского посредничества на ливано-израильских переговорах о демаркации морской границы. Особой критики удостоен глава делегации США Амос Хохштейн – уроженец Израиля. "Нельзя вести переговоры к Хохштейном, Франкенштейном или другим "штейном"", - заявил он.

Насралла пригрозил, что не позволит Израилю добывать газ из месторождений, расположенных на спорной территории, назвав одним из них "Кариш\". "Если мы выступим с ясной угрозой на этот счет, ни одна международная компания к ним не приблизится", - цитирует его издание The Times of Israel.

Отметим, что в Накуре на границе Израиля и Ливана прошло несколько раундов переговоров. СМИ сообщали, что они ведутся при молчаливом согласии "Хизбаллы"