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NEWSru.co.il :: Ближний Восток11 мая 2022 г., 14:50

Насралла выступил против посредничества "штейнов" на переговорах с Израилем

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Насралла выступил против посредничества "штейнов" на переговорах с Израилем

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла, в ходе видеообращения к участникам проводимых группировкой предвыборных митингов, пригрозил атаковать израильскую инфраструктуру в случае начала разработок газовых месторождений в спорной акватории.

Он выступил против американского посредничества на ливано-израильских переговорах о демаркации морской границы. Особой критики удостоен глава делегации США Амос Хохштейн – уроженец Израиля. "Нельзя вести переговоры к Хохштейном, Франкенштейном или другим "штейном"", - заявил он.

Насралла пригрозил, что не позволит Израилю добывать газ из месторождений, расположенных на спорной территории, назвав одним из них "Кариш\". "Если мы выступим с ясной угрозой на этот счет, ни одна международная компания к ним не приблизится", - цитирует его издание The Times of Israel.


Отметим, что в Накуре на границе Израиля и Ливана прошло несколько раундов переговоров. СМИ сообщали, что они ведутся при молчаливом согласии "Хизбаллы"

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