В Иране сообщено об аресте иностранцев, организовавших беспорядки

Министерство по делам разведки Исламской республики Иран сообщило о задержании двух граждан европейских государств по подозрению в попытке подрыва внутренней стабильности государства.

Как передает агентство ISNA, они прибыли в Иран с целью использовать в подрывных целях легитимное недовольство определенных частей населения и превратить обоснованные требования в хаос, общественный беспорядок, дестабилизировав общество.

Утверждается, что задержанные – сотрудники западных спецслужб, обладающие опытом в подобного рода деятельности. Якобы, в прошлом они уже создавали сети местных агентов, тратя несколько лет на подготовку оппозиционных подрывных выступлений.

Отметим, что ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые признал, что в стране возобновились оппозиционные выступления. Признав требование улучшить условия труда оправданным, он призвал трудящихся не идти на поводу у недругов Ирана.