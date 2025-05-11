"Аль-Кудс": глава Палестинской автономии приглашен на американо-саудовский саммит

Выходящая в Восточном Иерусалиме газета "Аль-Кудс" со ссылкой на информированные источники пишет, что во встрече президента США Дональда Трампа с наследником престола Саудовской Аравии принцем Мухаммадом бин Салманом примут также участие председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас, президент Ливана Жозеф Аун и президент Сирии Ахмад аш-Шара.

Согласно источнику, согласившемуся говорить на условиях анонимности, инициатива проведения саммита принадлежала принцу Мухаммаду и была одобрена американским президентом. Источник подтвердил, что наследник рассчитывает на принятие Трампом саудовского плана создания палестинского государства. Это станет одним из величайших достижений королевства.

Отметим, что представители Израиля на саммит в Саудовской Аравии приглашены не были.

Добавим, что министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан встретился в Джедде с прибывшим в королевство с визитом министром иностранных Ирана Аббасом Арагчи. Обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы.

8 мая агентство Reuters сообщило со ссылкой на информированные источники, что президент США Дональд Трамп больше не увязывает американо-саудовский договор о сотрудничестве в ядерной сфере с согласием королевства на нормализацию отношений с Израилем.

Агентство отмечает: речь идет о значительной уступке со стороны США. Предыдущий президент Джо Байден настаивал на связи договора по ядерной тематике с признанием Саудовской Аравией Израиля, а также с военным соглашением с США, в котором Эр-Рияд крайне заинтересован.

Руководство Саудовской Аравии неоднократно заявляло, что условием нормализации отношений с Израилем являются реальные израильские шаги, направленные на создание палестинского государства.