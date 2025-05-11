В Джедде состоялись переговоры глав МИД Ирана и Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан встретился в Джедде с прибывшим в королевство с визитом министром иностранных Ирана Аббасом Арагчи. Обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы.

Как сообщает агентство SPA, речь шла о расширении двустороннего сотрудничества. Пресс-служба МИД Ирана сообщила, что затем Арагчи направится в Катар, чтобы принять участие в саммите по арабо-иранскому диалогу.

Отметим, что встреча министров состоялась накануне визита в королевство президента США Дональда Трампа. Согласно сообщениям СМИ, на переговорах с принцем Мухаммадом бин Салманом он может выступить в поддержку создания палестинского государства.