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Ближний Восток

В Джедде состоялись переговоры глав МИД Ирана и Саудовской Аравии

Саудовская Аравия
Иран
время публикации: 11 мая 2025 г., 11:18 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 11:25
В Джедде состоялись переговоры глав МИД Ирана и Саудовской Аравии
Iranian Foreign Ministry via AP

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан встретился в Джедде с прибывшим в королевство с визитом министром иностранных Ирана Аббасом Арагчи. Обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы.

Как сообщает агентство SPA, речь шла о расширении двустороннего сотрудничества. Пресс-служба МИД Ирана сообщила, что затем Арагчи направится в Катар, чтобы принять участие в саммите по арабо-иранскому диалогу.

Отметим, что встреча министров состоялась накануне визита в королевство президента США Дональда Трампа. Согласно сообщениям СМИ, на переговорах с принцем Мухаммадом бин Салманом он может выступить в поддержку создания палестинского государства.

Ближний Восток
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