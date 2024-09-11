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Ближний Восток

Президент Ирана прибыл с визитом в Ирак

время публикации: 11 сентября 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 09:36
Президент Ирана прибыл с визитом в Ирак
Iranian Presidency Office via AP

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился в первую после вступления в должность международную поездку. Политик прибыл с визитом в Ирак. Западный сосед Ирана является стратегическим партнером как Тегерана, так и Вашингтона.

Накануне визита Пезешкиан сообщил, что он проведет переговоры с иракским руководством, также будут подписаны двусторонние соглашения. Политик также намерен посетить Иракский Курдистан.

Иран стремится превратить Ирак в зависимое государство. Шиитская община занимает в стране доминирующее положение, а проиранские шиитские группировки являются частью вооруженных сил Ирака, обстреливая при этом базы, где дислоцируются американские солдаты.

Ближний Восток
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