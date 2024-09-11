Президент Ирана прибыл с визитом в Ирак

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился в первую после вступления в должность международную поездку. Политик прибыл с визитом в Ирак. Западный сосед Ирана является стратегическим партнером как Тегерана, так и Вашингтона.

Накануне визита Пезешкиан сообщил, что он проведет переговоры с иракским руководством, также будут подписаны двусторонние соглашения. Политик также намерен посетить Иракский Курдистан.

Иран стремится превратить Ирак в зависимое государство. Шиитская община занимает в стране доминирующее положение, а проиранские шиитские группировки являются частью вооруженных сил Ирака, обстреливая при этом базы, где дислоцируются американские солдаты.