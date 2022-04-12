Содержащийся в египетской тюрьме лидер "арабской весны" получил британское гражданство

Один из лидеров "арабской весны" в Египте Алаа Абд аль-Фаттах, который уже несколько лет находится в египетской тюрьме, получил британское гражданство. Об этом сообщили близкие 40-летнего оппозиционера.

Мать аль-Фаттаха профессор Лайла Суэйф, родившаяся в 1956 году в Лондоне, - гражданка Великобритании. На этом основании гражданство получили не только Алаа, но и его сестры Мона и Сана.

Родственники призвали допустить к заключенному британского консула. Сам аль-Фаттах призвал не только оказать помощь ему, но и расследовать преступления, свидетелями которых он стал в тюрьме. По его словам, речь идет о преступлениях против человечности.

Абд аль-Фатах, сыгравший важную роль в свержении президента Хусни Мубарака, провел в тюрьме большую часть последующего времени. Последний арест произошел в 2019 году. Активист утверждает, что в тюрьме Тора его систематически подвергают пыткам.