Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
17 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток12 апреля 2022 г., 14:46

Содержащийся в египетской тюрьме лидер "арабской весны" получил британское гражданство

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Содержащийся в египетской тюрьме лидер "арабской весны" получил британское гражданство

Один из лидеров "арабской весны" в Египте Алаа Абд аль-Фаттах, который уже несколько лет находится в египетской тюрьме, получил британское гражданство. Об этом сообщили близкие 40-летнего оппозиционера.

Мать аль-Фаттаха профессор Лайла Суэйф, родившаяся в 1956 году в Лондоне, - гражданка Великобритании. На этом основании гражданство получили не только Алаа, но и его сестры Мона и Сана.

Родственники призвали допустить к заключенному британского консула. Сам аль-Фаттах призвал не только оказать помощь ему, но и расследовать преступления, свидетелями которых он стал в тюрьме. По его словам, речь идет о преступлениях против человечности.


Абд аль-Фатах, сыгравший важную роль в свержении президента Хусни Мубарака, провел в тюрьме большую часть последующего времени. Последний арест произошел в 2019 году. Активист утверждает, что в тюрьме Тора его систематически подвергают пыткам.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 октября 2021
В Египте начат процесс по делу лидера "арабской весны", его обвиняют в терроризме

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:42 Король Иордании предложил создать региональный продовольственный резерв
14:46 Содержащийся в египетской тюрьме лидер "арабской весны" получил британское гражданство
09:35 The Guardian: Иран начал поставки России вооружений, необходимых для войны в Украине
07:55 Взрыв в молодежном центре в окрестностях Сидона, есть пострадавшие
14:54 Палестинская супермодель возмутила поклонников, осудив теракт в Тель-Авиве
13:53 Иран обвиняет США в выдвижении новых условий на переговорах
13:14 На 2030 год придется два Рамадана
17:02 Президент Ирана: "Наша мирная ядерная программа необратима"
14:18 Насралла пригласил на ужин кандидатов в президенты Ливана
12:00 Министры иностранных дел Ирана и ОАЭ обменялись поздравлениями с Рамаданом
Загрузка...