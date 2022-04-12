The Guardian: Иран начал поставки России вооружений, необходимых для войны в Украине

Как пишет британская газета The Guardian, Иран начал поставки России вооружений, необходимых для продолжения военных действий в Украине. Часть оружия поступает от проиранских группировок, действующих в Ираке.

Издание утверждает, что информация получена от информированных источников в группировках и разведывательных сообществах ближневосточных государств. При этом задействуются подпольные сети контрабандистов оружия. Тем самым Россия пытается обойти санкции. Зависимость от Ирана источники квалифицируют как "драматическое изменение" в российской стратегии.

В частности, Россия получает ручные противотанковые гранатометы и противотанковые ракеты, бразильские системы залпового огня Astros II, производимые в Иране по лицензии, системы ЗРК "Бавар-373", представляющего собой иранскую копию российского С-300 и собственно С-300, которые Россия ранее поставила Ирану.

Большая часть вооружений – из арсенала шиитской группировки "Аль-Хашд аш-Шааби", тесно связанной с Корпусом стражей Исламской революции. Оружие поставляется либо при помощи сомалийских контрабандистов, либо напрямую через ирано-иракскую границу, а затем по Каспийскому морю в Астрахань.

Источники в "Аль-Хашд аш-Шааби" заявляют, что на данный момент им это оружие не требуется, и они только рады, что оно будет пущено в ход "против США". Аналитик Центра Карнеги Мухаммад Хадж Али отмечает, что Россия не может получать вооружения из Китая, который опасается американских санкций.

"Для Ирана, союзника России, очень важно, чтобы россияне не потерпели поражения. Дестабилизация путинского режима противоречит интересам Ирана, в первую очередь – в Сирии. Дамаск зависит от российской поддержки в воздухе. Россия помогает предотвратить прямое столкновение с Израилем", - заявляет он.